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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся
В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 февраля, неизвестный водитель сбил группу пешеходов в Самаре. Как сообщают в паблике «Ночной Патруль Самара» соцсети ВК, ДТП произошло примерно в 23 часа. По словам очевидцев, водитель на белом …
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24 февраля 2019, 03:19
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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Выплаты за рождение первого ребенка вырастут
20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о необходимости увеличить выплаты за рождение первого ребенка до размера двух прожиточных минимумов. Правда, этой выплатой смогут воспользоваться только 70% российских семей.
В 2018 году ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка …
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22 февраля 2019, 05:51
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самаре родилась вторая тройня
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21 февраля 2019, 12:23
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива
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20 февраля 2019, 11:26
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
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18 февраля 2019, 01:49
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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В Тольятти пропала девочка 15 лет
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13 февраля 2019, 07:36
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка
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17 июля 2018, 10:00
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В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее …
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1 декабря 2017, 12:03
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В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
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11 октября 2017, 03:14
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В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»
Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, …
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8 октября 2015, 09:48
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