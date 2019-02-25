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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

Список функций приложения «Прибывалка-63» пополнился - теперь в нем можно отслеживать график движения поездов метрополитена. Считается, что метро — самый быстрый и стабильный вид городского транспорта, ведь интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, а график выполняется на 
25 февраля 2019, 03:48
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся

В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся

В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 февраля, неизвестный водитель сбил группу пешеходов в Самаре. Как сообщают в паблике «Ночной Патруль Самара» соцсети ВК, ДТП произошло примерно в 23 часа. По словам очевидцев, водитель на белом 
24 февраля 2019, 03:19
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
Выплаты за рождение первого ребенка вырастут

Выплаты за рождение первого ребенка вырастут

20 февраля президент Российской Федерации  Владимир Путин объявил о необходимости увеличить выплаты за рождение первого ребенка до размера двух прожиточных минимумов. Правда, этой выплатой смогут воспользоваться только 70% российских семей.

В 2018 году ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка 

22 февраля 2019, 05:51
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самаре родилась вторая тройня

В Самаре родилась вторая тройня

В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов. 

- Завтра у нас снова 
21 февраля 2019, 12:23
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

На официальном сайте компании говорится, что в наличии есть только 8 автомобилей обновленной версии.

Приобрести машину можно по акции за 615 тысяч рублей вместо 680.

За эти деньги покупателю предлагают цвета «Айсберг», «Жидкое серебро», «Кварц» и «Млечный путь», 
20 февраля 2019, 11:26
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников 20 января между 
16 февраля 2019, 02:33
В Тольятти пропала девочка 15 лет

В Тольятти пропала девочка 15 лет

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию только 12 февраля. Сообщается, что ее видели в последний раз у дома №18 по улице Ворошилова – это ее домашний адрес.
 
Приметы – на вид чуть старше возраста. Выглядит примерно на 16-17 

13 февраля 2019, 07:36
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

Жители областной столицы заметили, что плитка в подземном пешеходном переходе рядом с торговым центром «Империя» на Московском шоссе начала разрушаться, она раскрошилась на заезде и пандусе для инвалидов.
 
- Подземный переход ТЦ Империя Московское шоссе. Плитка крошится. Надо бы заменить. 
17 июля 2018, 10:00
В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее 
1 декабря 2017, 12:03
В Англии придумали «умную зебру»

В Англии придумали «умную зебру»

Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
Пешеходный переход автоматически оказывается зеленого цвета. Длина зебры - 22 метра, однако в зависимости от числа идущих 

11 октября 2017, 03:14
В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, 
8 октября 2015, 09:48
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