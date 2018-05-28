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Материалы по теме:

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с 

25 мая 2018, 01:00
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. 
18 мая 2018, 12:34
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

В Самаре полицейские разыскивают пропавшего подростка. 15-летний Даниил ушел из дома в понедельник, 2 апреля, и пропал. До настоящего времени не вернулся. Поиски парня проводят сотрудники отдела полиции №7 У МВД России по Самаре (Куйбышевский район).  Рост пропавшего парня 175 
4 апреля 2018, 02:50
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.

На выручку любителям подледного 

19 марта 2018, 10:14
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