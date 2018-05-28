В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.
Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он перевернулся и плавал на поверхности воды. Водителя и пассажира рядом не было.
Как сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, скорее всего, люди погибли.
«Температура воды в Волге на данный момент не превышает 13 градусов, что дает возможность предполагать, что мужчины погибли после переохлаждения. Отсутствие спасательных жилетов лишило возможности находиться пострадавшим на плаву в экстремальных условиях. На данный момент спасатели Центра Гражданской Защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа», - пишет Дербенев.
|
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
|
28 мая 2018, 12:36
|
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти
|
25 мая 2018, 01:00
|
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
|
24 мая 2018, 12:30
|
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
|
24 мая 2018, 11:52
|
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
|
22 мая 2018, 01:29
|
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
|
22 мая 2018, 09:48
|
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
|
21 мая 2018, 09:39
|
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора в Самаре
|
18 мая 2018, 12:34
|
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
|
23 апреля 2018, 04:27
|
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти
|
9 апреля 2018, 03:46
|
15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре
|
4 апреля 2018, 02:50
|
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском
|
19 марта 2018, 10:14