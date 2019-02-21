Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область … В Самарской области сотрудники спецслужб пресекли канал нелегальной миграции и задержали трех граждан одной из среднеазиатских республик. По материалам дела, еще в родной стране сообщники вступили в сговор, зная, что въезд на территорию России им запрещен. Они подыскали в Казахстане