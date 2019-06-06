3
29
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных 
30 мая 2019, 08:09
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре планируют перенести остановку общественного транспорта на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда у рынка «Норд». Отметим, что здесь часто случаются ДТП, из-за расположения светофоров многие пешеходы бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя «зебру». Людей часто не 
29 мая 2019, 02:34
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

С понедельника, 20 мая, до трех увеличено количество автобусов маршрута № 80, курсирующих между микрорайоном «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары и площадью Революции. Интервалы между рейсами в будни сократят с 60 до 20 минут, а в выходные - до 30. 
21 мая 2019, 10:25
В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В среду вечером, 15 мая, на улице Победы в Самаре сгорел пассажирский автобус. По фотографиям очевидцев видно, что возгорание возникло в задней части транспортного средства, открытое пламя вырывалось со стороны, где расположен двигатель. Над автобусом поднимался серый густой дым, все 
16 мая 2019, 08:24
В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

Со среды, 1 мая, в столице 63-го региона на двух дачных автобусных маршрутах вводятся дополнительные укороченные рейсы. Нововведение коснется маршрутов №132 (132к) и №154 (154к). Первый из них будет в 07:00 отправляться в путь от автостанции Красная Глинка, а второй 
30 апреля 2019, 10:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх