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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В Самаре проведут ликбез для кондукторов
В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных …
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30 мая 2019, 08:09
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда
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29 мая 2019, 02:34
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Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80
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21 мая 2019, 10:25
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В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе
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16 мая 2019, 08:24
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В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов
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30 апреля 2019, 10:23
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