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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани
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18 декабря 2018, 10:20
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В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами
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17 декабря 2018, 02:09
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
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14 декабря 2018, 10:26
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
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12 декабря 2018, 10:06