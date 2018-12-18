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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти разыскивают 17-летнего парня. Владислав Васильев примерно в 13:30 вышел из дома на улице Матросова в субботу, 15 декабря, и пропал. Со своими близкими подросток не связывался с того же вечера, последний раз звонил в 19:00.
 
На вид: 17 лет, 
17 декабря 2018, 02:09
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
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