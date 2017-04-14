В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными лицами похитил у двух местных компаний 50 млн рублей, внесенных в качестве аванса на строительство крупных объектов недвижимости. При этом для совершения преступлений бизнесмен использовал поддельные банковские гарантии с целью создания у контрагентов иллюзии надежности. Кадырову грозит до 10 лет лишения свободы.
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В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
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14 апреля 2017, 02:08
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В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника
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13 апреля 2017, 01:25
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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Самарских чиновников подозревают в получении взятки
Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …
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6 апреля 2017, 12:20
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На заводе «Тольяттиазот» идут обыски
На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы …
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4 апреля 2017, 02:24
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В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин
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4 апреля 2017, 11:30
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Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий
Самарские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника почтового отделения села Кротовка. Женщину подозревают в присвоении и растрате средств, предназначенных для выплаты пенсий. Ущерб превышает 28 тысяч рублей. Деньги должны были получить двое пенсионеров. По версии следствия, преступление …
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3 апреля 2017, 02:02
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В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество
В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. …
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31 марта 2017, 12:11
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В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество
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28 марта 2017, 01:42
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Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»
Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
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24 марта 2017, 10:50
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Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество
Бывший владелец «АЗР Моторс Самара» Владимир Колинченко получил два года и два месяца лишения свободы за мошенничество. Советский районный суд Самары признал его виновным в «присвоении средств в особо крупном размере».
Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале 2015 …
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17 марта 2017, 01:16