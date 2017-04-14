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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

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Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

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На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы 

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В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

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Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

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В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. 

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В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

Гражданка пыталась обманом получить материнский капитал. Сейчас женщине 38 лет. Первого ребёнка  она родила 1994 году, второго - в 2009. 8 лет назад предоставила копии свидетельств о рождении детей в Пенсионный фонд Тольятти, чтобы получить сертификат на сумму 365 тысяч 

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Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

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В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть 

24 марта 2017, 10:50
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Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Бывший владелец «АЗР Моторс Самара» Владимир Колинченко получил два года и два месяца лишения свободы за мошенничество. Советский районный суд Самары признал его виновным в «присвоении средств в особо крупном размере».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале 2015 
17 марта 2017, 01:16
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