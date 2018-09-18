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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».

По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в 
18 сентября 2018, 04:53
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.

В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой 
17 сентября 2018, 09:25
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться 
11 сентября 2018, 02:45
В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование

В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в прошлый вторник, 7 августа, были выданы трудовые книжки большинству работников Самарского подшипникового завода. Предприятие практически полностью прекратило свое существование. А ведь здесь делали уникальные подшипники! Сотни людей 
13 августа 2018, 08:43
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников 
4 августа 2015, 01:29
В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи

В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи

В 63-м регионе ждут появления новых иностранных заводов по производству автокомпонентов. В кадровые агентства Самары уже обратились несколько зарубежных компаний.

Как уже сообщала «ТЕРРА», турецкая Ustunberk Holding намерена начать возводить предприятие в Тольятти, вероятно, уже в 2015 году.
1 октября 2014, 10:46
Дерипаска закрывает заводы

Дерипаска закрывает заводы

Совладелец и гендиректор UC Rusal Олег Дерипаска не шутил, когда предупреждал о закрытии четырех заводов. В пятницу такое решение принял совет директоров компании. Простой может затянуться до 2015 г., сообщают "Ведомости".

В минувшую пятницу совет директоров UC Rusal решил в 2013 

19 августа 2013, 11:33
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