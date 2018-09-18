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Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу
Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком …
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18 сентября 2018, 05:36
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Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка
В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.
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18 сентября 2018, 05:15
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области
В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться …
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11 сентября 2018, 02:45
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В блогах: Самарский подшипниковый завод прекратил свое существование
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в прошлый вторник, 7 августа, были выданы трудовые книжки большинству работников Самарского подшипникового завода. Предприятие практически полностью прекратило свое существование. А ведь здесь делали уникальные подшипники! Сотни людей …
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13 августа 2018, 08:43
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38
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На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс
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23 декабря 2016, 06:04
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Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем
По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников …
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4 августа 2015, 01:29
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В Самарской области могут появиться заводы компаний из Индии и Кореи
В 63-м регионе ждут появления новых иностранных заводов по производству автокомпонентов. В кадровые агентства Самары уже обратились несколько зарубежных компаний.
Как уже сообщала «ТЕРРА», турецкая Ustunberk Holding намерена начать возводить предприятие в Тольятти, вероятно, уже в 2015 году.
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1 октября 2014, 10:46
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Дерипаска закрывает заводы
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19 августа 2013, 11:33