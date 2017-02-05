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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны

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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Как передает КТВ ЛУЧ, 6 октября 47-летний мужчина вместе с 13-летним сыном уехали на автомобиле в лес за грибами. Около деревни Демидовка они заехали далеко в лесную чащу и заблудились.
 
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9 октября 2016, 06:03
В Самаре пройдет 74-я лыжная гонка на призы «Волжской Коммуны»

В Самаре пройдет 74-я лыжная гонка на призы «Волжской Коммуны»

9 марта в Самаре пройдут 74-е соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская Коммуна».
 
Ежегодно мероприятие проходит на базе учебно-спортивного центра «Чайка», где располагается одна из самых лучших лыжных трасс города. Соревнования проводятся с 1941 года. Побороться за 
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8 февраля в Самаре пустят специальный автобус до «Лыжни России – 2015»

В день проведения массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2015», которая пройдет в Самаре 8 февраля на базе «Чайка» в поселке Управленческий, будет введен специальный автобусный маршрут - №1у. Проезд можно оплатить транспортной картой или безлимитным проездным, все льготы действуют. 

6 февраля 2015, 12:25
Новости блогов: лыжный марафон «Сокольи горы» в Самаре

Новости блогов: лыжный марафон «Сокольи горы» в Самаре

Блогер Дмитрий Пащенко рассказал, что 1 февраля в Самаре на лыжной базе "Чайка" прошел классический марафон "Сокольи горы". "Дистанции были 30 километров для женщин и ветеранов и 50 километров для мужчин в полном расцвете сил. Всего на старт вышло около 
3 февраля 2015, 06:08
В Самаре стартовал прием заявок на участие в гонке «Лыжня России - 2015»

В Самаре стартовал прием заявок на участие в гонке «Лыжня России - 2015»

Сегодня, 2 февраля, стартовал приём заявок на участие в крупнейшем всероссийском спортивном мероприятии «Лыжня России - 2015», которое пройдёт уже в 33-й раз. В Самарской области соревнования будут организованы на базе учебно-спортивного центра «Чайка».
Забеги пройдут на дистанции 3, 5 

2 февраля 2015, 03:29
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100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов подвел итоги работы в прошлом году. 2013-й был объявлен в регионе Годом охраны окружающей среды. За это время в Самарской области проведено 86 профильных мероприятий. Центральным из них 

12 марта 2014, 04:59
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