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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике
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2 февраля 2017, 09:01
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В блогах: ужас в тольяттинской квартире
Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь …
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1 февраля 2017, 05:07
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью
Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
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30 января 2017, 02:07
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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны
В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь …
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24 января 2017, 02:46
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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились
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9 октября 2016, 06:03
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В Самаре пройдет 74-я лыжная гонка на призы «Волжской Коммуны»
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5 марта 2015, 10:03
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8 февраля в Самаре пустят специальный автобус до «Лыжни России – 2015»
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6 февраля 2015, 12:25
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Новости блогов: лыжный марафон «Сокольи горы» в Самаре
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3 февраля 2015, 06:08
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В Самаре стартовал прием заявок на участие в гонке «Лыжня России - 2015»
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2 февраля 2015, 03:29
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100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год
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12 марта 2014, 04:59