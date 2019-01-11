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Материалы по теме:

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей 
11 января 2019, 05:15
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
 
- По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы 
11 января 2019, 04:06
Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

В Автограде завели уголовное дело на 51-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, в декабре полицейские вели проверку из-за незаконной продажи немаркированных алкогольных напитков в гараже на улице Офицерской. Во время осмотра помещения нашли 
11 января 2019, 02:40
В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В четверг, 10 января, произошла авария в Кинель-Черкасском районе. В 07:10 66-летний водитель ехал на «ГАЗели» по 7 километру трассы Вязники - Коханы в сторону автодороги Отрадный - Борское - Богатое. В условиях тумана шофер не сумел справиться с управлением, 
11 января 2019, 02:19
Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, 
11 января 2019, 01:46
В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В четверг, 10 января, в Октябрьском районе Самары произошла авария с пострадавшими. 24-летний водитель Infiniti М25 ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Врубеля. По предварительной информации, напротив дома № 64б по Революционной парень не учел дорожные и погодные условия 
11 января 2019, 12:26
В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе

В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе

В четверг, 10 января, произошла авария на Московском шоссе в Самаре. Груженая фура влетела в опору реверсивного светофора. Передняя часть большегруза «впечаталась» в столб, лобовое стекло треснуло. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», обошлось без пострадавших, но 
11 января 2019, 09:10
В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор

В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор

Сегодня, 4 сентября, около 11-00 на улице Уральской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль с логотипом такси, передает портал «Волга Ньюс».
 
По словам очевидцев, маршрутка двигалась в направлении Кряжа. Напротив дома № 31 
4 сентября 2016, 04:45
В Самаре хотят запретить водителям маршруток брать деньги за проезд!

В Самаре хотят запретить водителям маршруток брать деньги за проезд!

В Самарской губернской думе хотят запретить водителям маршруток в Самаре брать деньги за проезд. Ряд депутатов предлагают в обязательном порядке укомплектовать все виды общественного транспорта, в том числе и коммерческие автобусы, кондукторами. Соответствующее изменение  в "Правила перевозок пассажиров и багажа" 

12 января 2015, 11:35
В день Троицкой родительской субботы в Самаре будут организованы специальные автобусные маршруты на кладбища

В день Троицкой родительской субботы в Самаре будут организованы специальные автобусные маршруты на кладбища

По информации городского Департамента транспорта, 22 июня 2013 года, в день Троицкой родительской субботы, к городским кладбищам отправятся следующие автобусные маршруты:

- 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- 6д «Хлебная площадь – кладбище 

21 июня 2013, 05:00
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