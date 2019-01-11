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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов
В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
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11 января 2019, 04:06
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Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке
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11 января 2019, 02:40
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В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана
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11 января 2019, 02:19
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Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде
В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, …
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11 января 2019, 01:46
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В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал
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11 января 2019, 12:26
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В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе
В четверг, 10 января, произошла авария на Московском шоссе в Самаре. Груженая фура влетела в опору реверсивного светофора. Передняя часть большегруза «впечаталась» в столб, лобовое стекло треснуло. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», обошлось без пострадавших, но …
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11 января 2019, 09:10
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В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор
Сегодня, 4 сентября, около 11-00 на улице Уральской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль с логотипом такси, передает портал «Волга Ньюс».
По словам очевидцев, маршрутка двигалась в направлении Кряжа. Напротив дома № 31 …
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4 сентября 2016, 04:45
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В Самаре хотят запретить водителям маршруток брать деньги за проезд!
В Самарской губернской думе хотят запретить водителям маршруток в Самаре брать деньги за проезд. Ряд депутатов предлагают в обязательном порядке укомплектовать все виды общественного транспорта, в том числе и коммерческие автобусы, кондукторами. Соответствующее изменение в "Правила перевозок пассажиров и багажа" …
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12 января 2015, 11:35
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В день Троицкой родительской субботы в Самаре будут организованы специальные автобусные маршруты на кладбища
По информации городского Департамента транспорта, 22 июня 2013 года, в день Троицкой родительской субботы, к городским кладбищам отправятся следующие автобусные маршруты:
- 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
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21 июня 2013, 05:00