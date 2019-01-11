В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана В четверг, 10 января, произошла авария в Кинель-Черкасском районе. В 07:10 66-летний водитель ехал на «ГАЗели» по 7 километру трассы Вязники - Коханы в сторону автодороги Отрадный - Борское - Богатое. В условиях тумана шофер не сумел справиться с управлением, …