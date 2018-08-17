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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

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Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
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