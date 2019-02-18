В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18-м километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.



На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек …