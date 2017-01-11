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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 

10 января 2017, 10:57
При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания 

10 января 2017, 02:01
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома на улице Дзержинского упал 36-летний рабочий, чистивший крышу. Инцидент произошел в субботу, 7 января 2017 года, около пяти часов вечера.

Чистить крышу рабочий отправился после сильного снегопада. Однако он не удержался и упал вниз.
9 января 2017, 09:26
В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В субботу, 24 декабря, утром в Самаре на улице Шверника выпала женщина из квартиры, предположительно, с 10-го этажа, передает «Волга Ньюс».
 
Скорая помощь прибыла через 7 минут. Медики пытались спасти женщине жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая 

26 декабря 2016, 11:40
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
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