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Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша
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10 января 2017, 10:57
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При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец
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10 января 2017, 02:01
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В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
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10 января 2017, 10:04
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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки
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9 января 2017, 09:26
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В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
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6 января 2017, 02:57
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В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе
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6 января 2017, 02:40
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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф
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4 января 2017, 03:28
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В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль
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1 января 2017, 09:47
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Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»
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28 декабря 2016, 10:21
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В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа
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26 декабря 2016, 11:40
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В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа
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19 декабря 2016, 04:09
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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа
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4 декабря 2016, 03:58