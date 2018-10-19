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Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»
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19 октября 2018, 06:44
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В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги
Сейчас работы в хоральной синагоге в Самаре пристановлены. Организация-подрядчик должна будет предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия необходимые бумаги, которых сегодня не оказалость у строителей - рабочую документацию, заключения экспертиз.
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19 октября 2018, 05:03
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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик
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18 октября 2018, 04:17
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В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб
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18 октября 2018, 02:04
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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка
В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание …
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16 октября 2018, 10:06
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59
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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
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6 августа 2018, 03:04
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
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23 апреля 2018, 08:40