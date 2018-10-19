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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В пятницу, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров рассказал, почему самарцам нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России». Напомним, что регистрация стартовала 10 октября, а завершается в ближайшие дни. По количеству заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. 
19 октября 2018, 06:44
В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

Сейчас работы в хоральной синагоге в Самаре пристановлены. Организация-подрядчик должна будет предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия необходимые бумаги, которых сегодня не оказалость у строителей - рабочую документацию, заключения экспертиз. 
 
- Надо понять, каким способом по проекту производится 
19 октября 2018, 05:03
В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фотографии с территории фермерского хозяйства в селе Хворостянка Самарской области, где сегодня случилось ЧП. Напомним, что в 9:30 во время сварочных работ произошло воспламенение, погиб 56-летний сварщик, а второй рабочий - 24-летний парень получил ожоги и был доставлен в 
18 октября 2018, 04:17
В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

Накануне утром, 17 октября, произошла очередная «пьяная» авария в Самарской области. В 06:00 в Сергиевском районе 37-летний нетрезвый водитель ехал на «ВАЗ-2104» по 4 километру трассы Сергиевск - Нероновка. Он не сумел двигаться на безопасной скорости, не справился с управлением 
18 октября 2018, 02:04
В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в 
18 октября 2018, 01:11
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

Рано утром в четверг, 18 октября, в Самарской области произошла трагедия: сварочные работы велись вблизи бочек с топливом и не обошлось без жертв. Примерно в 9:30 в фермерском хозяйстве в Безенчукском районе во время сварочных работ, которые проводили около бочек 
18 октября 2018, 12:08
В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание 
16 октября 2018, 10:06
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
6 августа 2018, 03:04
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
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