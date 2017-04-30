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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
 
30 апреля 2017, 06:26
Пьяный тольяттинец напал на сотрудника

Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"

Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.

30 апреля 2017, 06:08
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

Жители двора Гагарина дом 4 в Сызрани стали свидетелями жуткой картины. Стая бездомных псов в буквальном «атаковала» детскую площадку, на которой играли ребята. Собаки с громким лаем носились по площадке, а одно животное даже погналось за малышом. Нескольким ребятам повезло 
4 ноября 2016, 08:45
Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку

Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку

Вчера, 3 ноября, около 19:00 в селе Тимофеевка под Тольятти произошло ЧП. Там пострадала 3-летняя девочка, которую укусила за лицо собака, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

Пострадавшей малышке вызвали скорую. Прибывшие врачи «скорой» оказали ребенку первую 

4 ноября 2016, 02:25
Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

16 млн лет назад на территории современной Новой Зеландии жили огромные летучие мыши - Mystacina miocenalis.
22 июня 2015, 08:26
Учёные

Учёные "вложили" в мозг спящей мыши ложные воспоминания

Ученые учатся программировать мозг живых существ. Пока эксперимент удался на примере подопытной мыши. У грызуна сформировали целую цепь ложных воспоминаний и ассоциаций. Пока животное спало, нейрофизиологи "вставили" в его сознание воспоминания об ощущениях, получаемых в той или иной части клетки, 
10 марта 2015, 02:32
Ученые: человечество спаслось от многих вирусов, перестав кусаться

Ученые: человечество спаслось от многих вирусов, перестав кусаться

Благодаря тому, что древние люди когда-то отказались от такого способа самообороны и нападения, как укус, человечество спасло себя от опасных вирусов, выяснили ученые.
Дело в том, что гены человека содержат намного меньше следов вирусной ДНК в сравнении с другими млекопитающими. 

2 февраля 2015, 06:35
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