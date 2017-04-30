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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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Кто угрожает врачам самарской «скорой»?
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
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28 апреля 2017, 06:10
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
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16 апреля 2017, 01:56
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Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
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16 апреля 2017, 12:13
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В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента
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11 апреля 2017, 05:51
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми
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4 ноября 2016, 08:45
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Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку
Вчера, 3 ноября, около 19:00 в селе Тимофеевка под Тольятти произошло ЧП. Там пострадала 3-летняя девочка, которую укусила за лицо собака, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавшей малышке вызвали скорую. Прибывшие врачи «скорой» оказали ребенку первую …
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4 ноября 2016, 02:25
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Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии
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22 июня 2015, 08:26
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Учёные "вложили" в мозг спящей мыши ложные воспоминания
Ученые учатся программировать мозг живых существ. Пока эксперимент удался на примере подопытной мыши. У грызуна сформировали целую цепь ложных воспоминаний и ассоциаций. Пока животное спало, нейрофизиологи "вставили" в его сознание воспоминания об ощущениях, получаемых в той или иной части клетки, …
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10 марта 2015, 02:32
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Ученые: человечество спаслось от многих вирусов, перестав кусаться
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2 февраля 2015, 06:35