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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов
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28 апреля 2017, 06:19
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Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото
Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
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27 апреля 2017, 03:41
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке
Поздней ночью, 8 апреля, во дворе одного из домов по улице Свободы неизвестный злоумышленник порезал колеса припаркованной иномарки. На видео «Безопасного дома», опубликованном «Прогородом», отчетливо запечатлено произошедшее.
«Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно, не возникает. Машина была выбрана …
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22 апреля 2017, 05:47
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В центре Самары сгорел деревянный дом
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18 апреля 2017, 06:44
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В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)
В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За …
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13 ноября 2016, 10:32
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В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
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22 октября 2016, 05:54