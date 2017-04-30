В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь

… Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Каксо ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь