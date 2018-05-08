В Тольятти долг предпринимателя Гаика Ягутяна в размере почти 41 миллион рублей купили за 20 тысяч. Право требования этих денег было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства управляющей компании «Серебряная Молния», которой руководил Ягутян. Согласно сообщению на едином федеральном реестре сведений о банкротстве, право взыскания субсидиарной ответственности с экс-руководителя управляющей компании по указанной сумме оценили в 36,5 миллиона рублей. Это и была стартовая цена лота.
Однако реализовать долг на торгах в форме публичного предложения удалось лишь по минимально возможной ставке. Такие торги проходят с постоянным понижением цены. Она падает до тех пор, пока не поступит предложение от покупателя. Если желающие приобрести лот так и не находятся, то торги останавливают после достижения так называемой точки отсечения - минимальной цены, по которой можно приобрести лот. В случае с долгом Ягутяна она была равна 0,05 процента от начальной стоимости лота. В итоге он был продан всего за 20 тысяч рублей. Долг приобрел некто Сергей Доронин. Напомним, по фактам неплатежей ресурсоснабжающим организациям со стороны «Серебряной Молнии» были возбуждены уголовные дела. Как установили следователи, Гаик Ягутян, являлся единственным распорядителем денег фирмы, в том числе и поступающих от населения. Директор управляющей компании не перечислил средства поставщику ресурсов, а использовал по своему усмотрению.
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