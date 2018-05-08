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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

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Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

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Инициировать банкротство жилищного 

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В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

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«По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» 

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Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

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Самарчанка, проживающая в Советском районе, обратила внимание на отсутствие тяги в ванной. Она пожаловалась в свою УК, но засор так и не устранили. 

29 января 2018, 11:19
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