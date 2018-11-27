|
В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
|
27 ноября 2018, 09:22
|
В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
|
27 ноября 2018, 07:02
|
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
|
27 ноября 2018, 06:53
|
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
|
27 ноября 2018, 05:13
|
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану
|
27 ноября 2018, 01:19
|
В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина
|
27 ноября 2018, 10:58
|
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС
В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию.
|
27 ноября 2018, 08:38
|
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
|
8 ноября 2018, 10:17
|
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
|
22 октября 2018, 05:35
|
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре
|
10 октября 2018, 06:49