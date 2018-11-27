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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

Сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти завели дело в отношении троих жителей региона — мужчин 48, 37 и 33 лет. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, 21 ноября днем мужчины похитили 39-летнего 
27 ноября 2018, 09:22
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

Полицейские разыскивают в областной столице мужчину, который 1 ноября напал на торговую точку около дома № 59 по улице Гагарина. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое. Был одет: шапка вязаная, 
27 ноября 2018, 10:58
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию. 
 
- В Самаре с поличным при получении взятки в 1 млн руб задержан начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области Александр 
27 ноября 2018, 08:38
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
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