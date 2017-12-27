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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

За погром в храме в Тольятти пойман безработный 23-летний парень

За погром в храме в Тольятти пойман безработный 23-летний парень

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в одном из храмов Автозаводского района. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

«Сегодня около 8 часов утра  в дежурную часть УМВД Росси по г. Тольятти поступило сообщение о том, что неизвестный 

27 декабря 2017, 01:30
Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

Вопиющий случай произошел в субботу, 23 декабря, около 15:00 в одном из объектов общепита Автограда — там охранник ударил электрошокером 14-летнего мальчика по имени Никита, передает ПрогородСамара. По словам мамы юноши, 34-летней Марии Ш., она обнаружила странную видеозапись у 
25 декабря 2017, 11:07
На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, 
14 декабря 2017, 12:27
В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

Сегодня стало известно о ЧП в самарской школе № 149, что на улице Солнечной. По предварительной информации, 40-летний отец одной из учениц пришел в учебное заведение и в результате конфликта с 14-летним подростком якобы проломил ему голову. Сейчас по данному 
13 декабря 2017, 05:30
В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти прямо во время урока умерла учительница начальных классов. Трагедия произошла во вторник, 12 декабря. Инцидент обсуждают в социальных сетях. По предварительной информации, во время урока 49-летней женщине стало плохо и она упала. Дети позвали других учителей, а те 

13 декабря 2017, 12:26
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

В понедельник, 20 ноября, в Самаре в Ленинском районе произошел пожар в старом доме. Проводилась эвакуация.

Сообщение о ЧП на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской поступило в МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь охватили жилой дом, надворные постройки 
20 ноября 2017, 10:06
В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В четверг, 16 ноября, в Самаре в Промышленном районе произошел пожар в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:30. Возгорание произошло в квартире жилого здания на девятом этаже. Вспыхнули домашние вещи на площади 10 квадратных 

17 ноября 2017, 11:09
В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. 

20 октября 2017, 02:18
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
Специалисты утверждают, что в ближайшие десятилетия в окрестностях Сантьяго может случиться высвобождение гигантского объема энергии в 

2 мая 2017, 02:53
Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
По данным океанологов, на тихоокеанском дне возле берегов южной Калифорнии есть четыре наложенных друг 

9 марта 2017, 04:36
Ученые предрекли разрушительное землетрясение и цунами в США

Ученые предрекли разрушительное землетрясение и цунами в США

Известный калифорнийский город Санта-Барбара может оказаться уничтоженным в результате стихийного бедствия. Как сообщает издание Gizmodo, большую вероятность мощного землетрясения силой до 8 баллов предрекли ученые Соединенных Штатов. Причиной может оказаться геологический разлом, находящийся под Санта-Барбарой.
Прежде специалисты полагали, что разлом 

16 февраля 2017, 11:58
В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

После землетрясения силой в 7,4 балла, которое произошло в префектуре Фукусима 22 ноября, наблюдатели обнаружили таинственный летающий объект. Он перемещался в небе, а за ним тянулся белый след. Это зрелище успел зафиксировать на камеру 16-летний местный житель. Ролик через считанные 

23 ноября 2016, 09:48
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