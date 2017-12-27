Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от учебного заведения. В тот же день в Тольятти состоялось совещание с участием главы города Сергея Анташева, главного инженера ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова, представителей школы, правоохранительных и надзорных органов. Школу осмотрели специалисты. Визуально, никаких конструктивных повреждений, не обнаружено.
«Вибрация была связана с тем, что рабочие в рамках строительных работ производили погружение обсадной трубы диаметром один метр на 15-метровую глубину с применением вибропогружателя. Данные работы проводились мостоотрядом №20 филиала АО «Волгомост». По окончании погружения вибрация прекратилась. Как пояснил представитель строительной организации, старший прораб Валерий Пономарев, применение данной технологии допустимо в жилой зоне. При этом возможно ощущение вибрации в зданиях и сооружениях, но оно не сопряжено с риском нарушения конструкций», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Занятия в школе отменили. Они возобновятся только после новогодних каникул. Департаменту градостроительной деятельности мэрии поручено организовать ежедневный осмотр конструкций здания, в том числе во время каникул.
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