В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в одном из храмов Автозаводского района. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

«Сегодня около 8 часов утра в дежурную часть УМВД Росси по г. Тольятти поступило сообщение о том, что неизвестный …