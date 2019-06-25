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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В понедельник, 24 июня, в Жигулевске произошла трагедия на воде. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что спасатели извлекли из Волги тело 10-летнего ребенка. Погибший находился в 150 метрах от муниципального пляжа. На месте 
25 июня 2019, 11:25
В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области подвели итоги Единых госэзаменов. Основной этап сдачи завершен. Сейчас, в резервные дни, испытание проходят те, кто не пришел в срок по уважительной причине, прервавшие сдачу из-за плохого самочувствия, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, 
24 июня 2019, 09:03
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий 
19 июня 2019, 11:35
В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %. 

- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение 
20 июня 2019, 11:28
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Основная волна Единого госэзамена в этом году продлится до 1 июля. Литературу с географией уже сдали. Результаты будут известны не позднее 11 июня. Математика была в минувший вторник. 31 мая - история, химия, 3 июня русский язык , 5 -го 
30 мая 2019, 09:15
В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных 
24 мая 2019, 02:16
В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, 
22 мая 2019, 02:01
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В среду, 15 мая, внезапно были прерваны занятия в школе № 28 на бульваре Баумана в Тольятти. Из здания образовательного учреждения вывели несколько сотен человек, они ждали окончания обследования помещений на поле неподалеку. На месте работали сотрудники оперативных служб, в 
15 мая 2019, 12:13
Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей

Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей

Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.

Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. 

27 декабря 2016, 06:30
Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей

Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей

Победительницами открытого турнира за Кубок губернатора Самарской области по дзюдо стали Мария Персидская и Александра Дурнова, кроме того, на счету самарских борцов одно серебро и четыре бронзы.
 
Год назад у команды губернии было 15 медалей, но тогда в турнире приняли участие 
12 августа 2015, 10:23
В Самаре выпускникам вручат 1000 медалей «За особые успехи в учении»

В Самаре выпускникам вручат 1000 медалей «За особые успехи в учении»

Во вторник, 24 июня, в Самаре будут чествовать выпускников школ. Медалями  «За особые успехи в учении» наградят более 1000 человек, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Торжественная церемония состоится в Самарском академическом театре оперы и балета. Планируется, что 
23 июня 2014, 06:13
В Тольятти отличникам вручили медали «За особые успехи в учении»

В Тольятти отличникам вручили медали «За особые успехи в учении»

В церемонии чествования медалистов принял участие врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Награды получили 500 выпускников из Тольятти и ряда других городов и районов области. Кроме медалей «За особые успехи в учении», они получили подарки – наручные часы. Также благодарственными 
20 июня 2014, 03:45
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