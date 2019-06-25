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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети
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24 июня 2019, 09:03
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций
В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий …
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19 июня 2019, 11:35
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
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20 июня 2019, 11:28
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников
В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных …
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24 мая 2019, 02:16
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В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров
В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, …
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22 мая 2019, 02:01
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В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
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20 мая 2019, 02:25
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В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28
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15 мая 2019, 12:13
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Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей
Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
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27 декабря 2016, 06:30
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Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей
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12 августа 2015, 10:23
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В Самаре выпускникам вручат 1000 медалей «За особые успехи в учении»
Во вторник, 24 июня, в Самаре будут чествовать выпускников школ. Медалями «За особые успехи в учении» наградят более 1000 человек, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Торжественная церемония состоится в Самарском академическом театре оперы и балета. Планируется, что …
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23 июня 2014, 06:13
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В Тольятти отличникам вручили медали «За особые успехи в учении»
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20 июня 2014, 03:45
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