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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке
Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.
«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего …
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22 августа 2018, 10:38
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов
Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его …
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30 марта 2018, 07:31
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ВС России получат на вооружение дроны-металлоискатели
В вооруженные силы Российской Федерации в недалеком будущем поступят на вооружение дроны-металлоискатели. Как рассказывают «Известия», в данный момент беспилотники проходят ряд тестов, при этом отдельные экземпляры поступили в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.
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21 декабря 2017, 03:12
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Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
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16 октября 2017, 03:05
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В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
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24 августа 2017, 02:37