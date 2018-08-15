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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
 
- Крематорий в Рубежном строиться не будет. Я принял решение, и вы об этом знаете. Решение менять не буду. 
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.

Напомним, что рано утром 4 августа около 
15 августа 2018, 03:17
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Полицейские из Сергиевского района проводят проверку инцидента, который случился днем 9 августа. Оказалось, что на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По предварительным данным, он попытался надругаться над ней, но школьница не растерялась и ранила его ножом в спину. К счастью, 
14 августа 2018, 01:24
В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно 
6 августа 2018, 10:23
Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать 
16 июля 2018, 04:36
Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Неизвестные украли щит с кнопкой вызова волонтеров на Полевом спуске к Волге. По сигналу с этой кнопки волонтеры помогали инвалидам спуститься к специальному пляжу. Теперь от щита осталось только основание. Организаторы проекта «Доступный пляж» уже восстанавливают объект. Они просят всех 
12 июля 2018, 11:02
Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

В середине июля в губернской столице возобновится фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Работа волонтеров на время прекратилась из-за проведения ЧМ-2018.

Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики, 
11 июля 2018, 11:07
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