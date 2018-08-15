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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут
Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
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15 августа 2018, 04:45
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника
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14 августа 2018, 01:24
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В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка
В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно …
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6 августа 2018, 10:23
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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02
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Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре
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11 июля 2018, 11:07