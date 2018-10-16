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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Скончался самарский архитектор Юрий Храмов
В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного …
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16 октября 2018, 04:31
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком
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16 октября 2018, 08:45
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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43
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В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка
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12 октября 2018, 04:41