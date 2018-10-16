В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком



Оказалось, что за … ‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушкуОказалось, что за