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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

Скончался самарский архитектор Юрий Храмов

В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного 
16 октября 2018, 04:31
В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского 
16 октября 2018, 03:08
В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку 

Оказалось, что за 
16 октября 2018, 08:45
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
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