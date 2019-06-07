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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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В 2019 году в Самарской области умерло на 68 % человек больше, чем родилось
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26 апреля 2019, 08:54
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Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено
22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.
«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной …
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23 апреля 2019, 11:41
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В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
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25 февраля 2019, 06:01
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В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»
В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.
Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно …
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8 октября 2018, 09:27
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В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
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25 сентября 2018, 08:51
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Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов
Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и …
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19 июля 2018, 04:41
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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«И на том свете нет покоя»: Рядом с кладбищем «Рубежное» случился крупный пожар
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2 сентября 2017, 06:02
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Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
Новый закон о бытовых отходах даст возможность гражданам зарабатывать на реализации мусора. Соответствующие поправки рассмотрит Госдума.
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7 июня 2017, 03:35
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В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель
В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
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10 мая 2017, 11:34
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В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию
Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
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27 декабря 2016, 09:20
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В Самарской области проведут «мусорный конкурс»
В Самарской области выберут региональных операторов, которые займутся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
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6 декабря 2016, 03:39
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США сдают позиции в международных рейтингах - ученые
Двое американских исследователей из Госуниверситета Нью-Йорка проанализировали статистическую информацию о внутренней ситуации в Соединенных Штатах за последнее десятилетие. После всесторонней оценки они пришли к заключению, что страна в упадке по многим критериям.
Так, в Америке количество детей, существующих за …
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22 июля 2015, 04:40
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В Самарской области совершенствуют систему сбора мусора
До конца 2014 года в Самарской области должно завершиться проектирование 12 полигонов для размещения твердых бытовых отходов. На эти цели направлено 166 миллионов рублей.
Правительство Самарской области уделяет пристальное внимание повышению эффективности сбора, вывоза и утилизации ТБО. С этого года в …
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26 сентября 2014, 12:20
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