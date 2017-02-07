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В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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6 февраля 2017, 02:05
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике
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2 февраля 2017, 09:01
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
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19 января 2017, 01:05
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Ученые приблизились к созданию таблетки от самоубийства
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5 октября 2016, 05:41
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За год в Самарской области простились с 11-ю журналистами
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13 мая 2016, 05:41
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Двоих французских журналистов арестовали за шантаж короля Марокко
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28 августа 2015, 01:57
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В Интернете появилось видео убийства американских журналистов в прямом эфире
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27 августа 2015, 10:59
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Появилось фото и видео изъятого в Самарской области боевого оружия и взрывчатки
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24 октября 2014, 02:11
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В больницу Самары доставили раненого мужчину
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24 июня 2014, 02:50
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В Самаре совершено нападение на председателя ТФОМС Самарской области Виктора Мокшина
В Самаре совершено нападение на председателя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктора Мокшина. По предварительным данным, руководителя избили сегодня, 22 мая, утром возле его дома в центре Самары. По словам руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД России …
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22 мая 2014, 10:15
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Подозреваемый в ограблении самарского банка задержан, второго - ищут
В Самаре задержан один из подозреваемых в нападении на отделение банка в Кировском районе. Личность второго предполагаемого грабителя установлена, его разыскивают. Это подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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3 марта 2014, 04:22