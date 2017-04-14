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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.

Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для 

14 апреля 2017, 01:12
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными 

14 апреля 2017, 12:57
Под Самарой нашли три гранаты и перекрыли дорогу

Под Самарой нашли три гранаты и перекрыли дорогу

В четверг, 13 апреля, в Самарской области нашли предметы, похожие на боеприпасы – предположительно, три гранаты. Их заметили на обочине дороги Богатое – Оренбург. Информацию передали в правоохранительные органы. На место происшествия направили полицейские патрули, следственно-оперативную группу, кинологов и взрывотехников 
13 апреля 2017, 03:23
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

Полиция распространила сообщение о поисках школьника из Тольятти. Пропал пятиклассник, ушедший из дома утром 10 апреля.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, синюю рубашку, брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят 
13 апреля 2017, 01:25
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: 
28 января 2017, 03:34
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних 
14 декабря 2016, 11:20
Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему 
22 октября 2016, 06:36
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