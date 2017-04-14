Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. Сейчас полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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