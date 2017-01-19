В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
На первом в этом году заседании тольяттинской городской думы принято положение, согласно которому теперь сити-менеджера начнут определять по той же схеме, что и самарского градоначальника. В конкурсную комиссию войдут 14 человек, половину из которых выдвинет городская дума, а других назначит губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Напомним, полномочия нынешнего мэра Тольятти Сергея Андреева, избранного жителями города в 2012 году, истекают 12 марта. После этой даты начнется процедура согласования кандидатур на должность главы города. Андреев, кстати, уже заявил о своем желании продолжить работу на своем месте.
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