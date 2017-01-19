В Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города В эти минуты в Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города. На месте работает съемочная группа «ТЕРРЫ». Подробный сюжет о том, как это было, смотрите в выпусках новостей. А пока напомним: на пост главы Самары претендуют 8 человек. Среди …