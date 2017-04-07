Тольяттинские следователи проводят проверку по факту смерти младенца – мальчика трех недель от роду. Трагедия случилась днем в четверг, 6 апреля. Мать вышла с сыном на прогулку. Малыш находился в рюкзаке-кенгуру. Когда женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков жизни, она вызвала скорую помощь. Однако младенец умер до приезда медиков. Назначена судмедэкспертиза.
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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля
Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.
Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …
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6 апреля 2017, 05:07
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В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.
В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с …
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6 апреля 2017, 12:25
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Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля
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6 апреля 2017, 11:51
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В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову
Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря …
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5 апреля 2017, 05:40
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
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25 января 2017, 11:20
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В Самарской области 4-месячный ребенок утонул в ведре с водой
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19 сентября 2016, 04:00
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Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери
22-летней жительнице Самарской области и 16-летней девушке из Узбекистана предъявлено обвинение в торговле новорожденным ребенком. Их задержали в Подмосковье, в городе Люберцы.
Следователи установили, что в феврале этого года несовершеннолетняя иностранка, которая на тот момент была беременна, решила продать своего будущего …
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12 августа 2016, 03:04
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Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 22 июля.
Ученые обнаружили связь между оргазмом и похудением
Канадские исследователи установили, как секс влияет на снижение веса. Подробности – здесь.
Самарской области предложили нового прокурора
В …
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23 июля 2016, 04:59
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Под Самарой 15-летний мальчик утонул на глазах матери в Гнилом озере
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14 июля 2016, 05:49
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В Самаре бабушку будут судить за смерть внучки из-за непотушенной сигареты
Направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка. В причинении смерти по неосторожности обвинили 63-летнюю бабушку погибшей 7-летней девочки.
Трагедия произошла в марте этого года. По версии следствия, бабушка уснула с непотушенной сигаретой на диване. Начался пожар. Внучка женщины погибла, задохнувшись …
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30 июня 2016, 10:10
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Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии
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19 мая 2016, 10:58