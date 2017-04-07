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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в 

6 апреля 2017, 05:07
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Тольяттинская Дума назначила на 11 апреля внеочередное заседание, на котором будет названо имя нового главы города. Его изберёт специальная конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее членов составляют те, кого выдвинули народные избранники, другую половину предложил губернатор, он же и 

6 апреля 2017, 11:51
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.

Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на 
25 января 2017, 11:20
В Самарской области 4-месячный ребенок утонул в ведре с водой

В Самарской области 4-месячный ребенок утонул в ведре с водой

В Нефтегорском районе Самарской области 4-месячный младенец утонул в ведре с водой, сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Трагедия случилась 18 сентября в селе Утевка. По предварительным сведениям, маленькая девочка ночью упала с дивана, на котором спала. При 

19 сентября 2016, 04:00
Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери

Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери

22-летней жительнице Самарской области и 16-летней девушке из Узбекистана предъявлено обвинение в торговле новорожденным ребенком. Их задержали в Подмосковье, в городе Люберцы.

Следователи установили, что в феврале этого года несовершеннолетняя иностранка, которая на тот момент была беременна, решила продать своего будущего 

12 августа 2016, 03:04
Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

 «ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 22 июля.

Ученые обнаружили связь между оргазмом и похудением
Канадские исследователи установили, как секс влияет на снижение веса. Подробности – здесь.

Самарской области предложили нового прокурора
В 
23 июля 2016, 04:59
Под Самарой 15-летний мальчик утонул на глазах матери в Гнилом озере

Под Самарой 15-летний мальчик утонул на глазах матери в Гнилом озере

Самарские следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка. 15-летний мальчик утонул в озере Гнилое на территории Безенчукского района.

По данным следователей, подростки катались на лодке. Мальчишки решили искупаться и начали прыгать в воду. Один из детей на поверхность так и не 
14 июля 2016, 05:49
В Самаре бабушку будут судить за смерть внучки из-за непотушенной сигареты

В Самаре бабушку будут судить за смерть внучки из-за непотушенной сигареты

Направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка. В причинении смерти по неосторожности обвинили 63-летнюю бабушку погибшей 7-летней девочки.

Трагедия произошла в марте этого года. По версии следствия, бабушка уснула с непотушенной сигаретой на диване. Начался пожар. Внучка женщины погибла, задохнувшись 

30 июня 2016, 10:10
Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый большой на нашей планете новорожденный ребенок появился на свет в Индонезии. Масса чудо-малыша порядка 8,7 кг, рост – 62 сантиметра. Сведения об этом распространило множество информационных агентств со всего мира.

Сообщается, что 41-летняя мать мальчика имеет серьезный недуг – сахарный 

19 мая 2016, 10:58
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