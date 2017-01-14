В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек Дорожно-транспортное происшествие в Лысковском районе Нижегородской области унесло жизни пяти человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Все случилось утром сегодня, 30 августа, на трассе М-7. В числе жертв аварии, по данным СМИ, трое детей. В …