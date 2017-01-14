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В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного
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11 января 2017, 06:34
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В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
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10 января 2017, 10:04
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В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
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6 января 2017, 02:57
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В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе
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6 января 2017, 02:40
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В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов
ЧП произошло вчера, 1 октября, на 1864-ом километре Волги рядом с поселком Кашпир Сызранского района. Как передает портал «ПортНьюс», на этом участке реки сел на мель теплоход «ВН-160». Судно принадлежит самарскому ООО «ВолгоТранс».
По предварительной информации, судно следовало …
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2 октября 2016, 05:54
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В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
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30 августа 2016, 12:41
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В Нижегородской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие
Смертельное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами случилось в Чкаловском районе Нижегородской области сегодня утром. На 93 километре автодороги Нижний Новгород – Иваново водитель грузовика марки MAN не справился с управлением.
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23 июня 2016, 11:59
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Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя
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21 апреля 2016, 09:55
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Маньяк из Оренбурга приговорен к пожизненному сроку
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Оренбурга Владимира Сакмаркина, который, по версии следствия, на протяжении месяца насиловал и грабил женщин на северо-востоке столицы. Как было установлено, возле торгово-развлекательного центра "Золотой Вавилон" и станции метро "ВДНХ" он надругался над 8 …
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15 февраля 2016, 09:55
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В Нижнем Новгороде осудили женщину, продавшую ребенка через интернет
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28 января 2016, 03:27
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Петербургская пенсионерка оказалась серийным маньяком-убийцей
По подозрению в жестоких убийствах задержана 68-летняя Тамара Самсонова. Началось все с раскрытия убийства 79-летней знакомой пенсионерки, которую та отравила, а расчлененные части тела разбросала по микрорайону. Стражи порядка пришли опросить Самсонову как подругу умершей, однако обнаружили в ее ванной …
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29 июля 2015, 02:19
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Милиционер-маньяк получил пожизненный срок
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14 января 2015, 11:37