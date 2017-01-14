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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели 
11 января 2017, 06:34
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

ЧП произошло вчера, 1 октября, на 1864-ом километре Волги рядом с поселком Кашпир Сызранского района. Как передает портал «ПортНьюс», на этом участке реки сел на мель теплоход «ВН-160». Судно принадлежит самарскому ООО «ВолгоТранс».
 
По предварительной информации, судно следовало 
2 октября 2016, 05:54
В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Дорожно-транспортное происшествие в Лысковском районе Нижегородской области унесло жизни пяти человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Все случилось утром сегодня, 30 августа, на трассе М-7. В числе жертв аварии, по данным СМИ, трое детей. В 

30 августа 2016, 12:41
В Нижегородской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие

В Нижегородской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами случилось в Чкаловском районе Нижегородской области сегодня утром. На 93 километре автодороги Нижний Новгород – Иваново водитель грузовика марки MAN не справился с управлением.
Предполагаемый виновник аварии оказался на полосе встречного движения и допустил 

23 июня 2016, 11:59
Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя, который, по данным следствия, убивал и за пределами 63 региона. Областной Следственный комитет обращается за помощью в розыске опасного преступника. Убийства старушек происходят уже на протяжении пяти лет. Во всех случаях 

21 апреля 2016, 09:55
Маньяк из Оренбурга приговорен к пожизненному сроку

Маньяк из Оренбурга приговорен к пожизненному сроку

Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Оренбурга Владимира Сакмаркина, который, по версии следствия, на протяжении месяца насиловал и грабил женщин на северо-востоке столицы. Как было установлено, возле торгово-развлекательного центра "Золотой Вавилон" и станции метро "ВДНХ" он надругался над 8 
15 февраля 2016, 09:55
В Нижнем Новгороде осудили женщину, продавшую ребенка через интернет

В Нижнем Новгороде осудили женщину, продавшую ребенка через интернет

В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу о продаже несовершеннолетнего. Обвинение было предъявлено матери малыша. По данным следователей, летом 2015 года женщина ещё до рождения своего ребенка обещала продать его жительнице Москвы за 100 тысяч рублей. Женщины общались через 
28 января 2016, 03:27
Петербургская пенсионерка оказалась серийным маньяком-убийцей

Петербургская пенсионерка оказалась серийным маньяком-убийцей

По подозрению в жестоких убийствах задержана 68-летняя Тамара Самсонова. Началось все с раскрытия убийства 79-летней знакомой пенсионерки, которую та отравила, а расчлененные части тела разбросала по микрорайону. Стражи порядка пришли опросить Самсонову как подругу умершей, однако обнаружили в ее ванной 
29 июля 2015, 02:19
Милиционер-маньяк получил пожизненный срок

Милиционер-маньяк получил пожизненный срок

В Ангарске к высшей мере наказания приговорён бывший сотрудник МВД Михаил Попков. С 1994 по 2000 год "страж порядка" убил 22 женщины. Тела жертв находили в лесопосадках, на кладбищах и обочинах дорог в Иркутской области. Часть убийств Попков совершил, находясь 

14 января 2015, 11:37
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