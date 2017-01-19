На АвтоВАЗе опровергли информацию о том, что новая Lada 4x4 получит спецплатформу с агрегатами от Chevrolet Niva 2. На тольяттинском предприятии утверждают, что в настоящее время никаких технических решений по автомобилю не принято. Ожидается, что на конвейер новое поколение «Нивы» …