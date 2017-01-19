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В Тольятти назначат сити-менеджера
В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
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19 января 2017, 04:27
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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
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25 декабря 2016, 02:23
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora
Полицейские Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По версии силовиков, он взял в аренду автомобиль Lada Priora и продал его. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».
Машина принадлежала 35-летнему мужчине. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый взял в аренду легковушку …
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14 декабря 2016, 04:18
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За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3
Судебные приставы арестовали автомобиль самарца, который задолжал банку 647 тысяч рублей.
Мужчина взял кредит на крупную сумму в одной из финансовых организаций. Залогом стала иномарка. Однако ежемесячные платежи житель Самары пропускал. В результате его долг перед банком превысил полмиллиона рублей, сообщили …
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23 ноября 2016, 10:24
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Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2
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7 ноября 2016, 05:33
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На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»
На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.
По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал …
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10 августа 2016, 12:15