Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники надзорной службы выяснили, что мужчина постоянно отлучался со своего рабочего места на несколько часов и занимался своим делами. Происходило это из-за отсутствия должного контроля.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес начальника ФКУ КП-1 внесено представление, по результатам рассмотрения которого двое должностных лиц учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Самого осужденного поместили в штрафной изолятор.
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