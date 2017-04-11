Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».



По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и … «Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия вПо словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и