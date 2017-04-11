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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Сегодня, 11 апреля, на внеочередном заседании думы Тольятти выберут главу города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента. Напомним, документы от претендентов для участия в конкурсе принимали с 15 марта по 3 апреля. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
11 апреля 2017, 01:16
В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома

В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома

В понедельник, 10 апреля, в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в жилом доме в Тольятти. Звонили с мобильного телефона. Абонент назвал номер дома на улице Автостроителей. Туда выехали представители экстренных служб.

«В ходе обследования жилого дома 
10 апреля 2017, 05:13
Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и 
9 апреля 2017, 05:50
Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и 

8 апреля 2017, 12:00
В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В пятницу, 7 апреля, в Самаре из здания главпочтамта на улице Ленинградской эвакуировали людей. В помещении обнаружили подозрительный предмет – бесхозный пакет. Сообщение поступило в полицию в 11:25.

На улицу вывели около ста человек. Помещение обследовали с помощью специальных 
7 апреля 2017, 01:16
В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.

По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В 
4 апреля 2017, 09:22
В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

Полиция выставила оцепление на улице Некрасовской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, возле банка, расположенного на углу с улицей Фрунзе обнаружена бесхозная сумка. Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть сегодня, 30 июня, около полудня. 

30 июня 2016, 01:34
В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.

На месте работают представители 
18 июня 2016, 04:47
В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.

В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники 
6 ноября 2015, 10:37
В Самаре произошел взрыв возле общежития металлургического колледжа

В Самаре произошел взрыв возле общежития металлургического колледжа

Полиция проводит проверку по факту взрыва около общежития Самарского металлургического колледжа на улице Алма-Атинской. Сообщение о происшествии поступило полицейским накануне вечером, 11 марта. Примерно в 21:30 под окном помещения кухни, расположенной на первом этаже здания, произошел взрыв неустановленного предмета, предположительно 

12 марта 2014, 08:10
В Самаре на ул. Кабельной рабочие обнаружили противотанковую мину

В Самаре на ул. Кабельной рабочие обнаружили противотанковую мину

Полиция проводит проверку по факту обнаружения предмета, похожего на учебную противотанковую мину. Его обнаружили в Самаре на улице Кабельной при проведении земляных работ. Сообщение поступило в полицию сегодня, 25 февраля, в 9:26. Правоохранители выставили оцепление вокруг опасной зоны. На безопасное 

25 февраля 2014, 11:11
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