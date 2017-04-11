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Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»
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11 апреля 2017, 01:16
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В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома
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10 апреля 2017, 05:13
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Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду
«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и …
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9 апреля 2017, 05:50
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Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин
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8 апреля 2017, 12:00
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В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей
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7 апреля 2017, 01:16
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В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет
Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.
По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В …
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4 апреля 2017, 09:22
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В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской
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30 июня 2016, 01:34
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В Самаре оцепили железнодорожный вокзал
Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.
На месте работают представители …
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18 июня 2016, 04:47
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В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию
Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.
В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники …
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6 ноября 2015, 10:37
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В Самаре произошел взрыв возле общежития металлургического колледжа
Полиция проводит проверку по факту взрыва около общежития Самарского металлургического колледжа на улице Алма-Атинской. Сообщение о происшествии поступило полицейским накануне вечером, 11 марта. Примерно в 21:30 под окном помещения кухни, расположенной на первом этаже здания, произошел взрыв неустановленного предмета, предположительно …
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12 марта 2014, 08:10
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В Самаре на ул. Кабельной рабочие обнаружили противотанковую мину
Полиция проводит проверку по факту обнаружения предмета, похожего на учебную противотанковую мину. Его обнаружили в Самаре на улице Кабельной при проведении земляных работ. Сообщение поступило в полицию сегодня, 25 февраля, в 9:26. Правоохранители выставили оцепление вокруг опасной зоны. На безопасное …
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25 февраля 2014, 11:11