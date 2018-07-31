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В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области
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30 июля 2018, 12:47
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Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг
Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, …
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27 июля 2018, 10:40
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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Самара стала самым криминальным городом региона
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27 июля 2018, 08:35
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
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10 мая 2018, 11:15
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Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани
На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя …
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4 мая 2018, 12:08
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Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области
В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.
По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое …
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3 мая 2018, 02:44
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Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре
В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после …
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23 апреля 2018, 10:12