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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самара стала самым криминальным городом региона

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27 июля 2018, 08:35
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что 

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Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

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4 мая 2018, 12:08
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после 

23 апреля 2018, 10:12
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