|
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
|
25 декабря 2017, 02:14
|
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
|
25 декабря 2017, 11:29
|
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
|
25 декабря 2017, 10:21
|
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
|
22 декабря 2017, 02:06
|
Высокотехнологичный робот-охранник утонул в фонтане
В одном из торговых центров американской столицы робот-охранник К-5, главной задачей которого является патрулирование парковок и профилактика правонарушений, вместо этого решил направиться к ближайшему фонтану и утопиться в нем. Об этом рассказывает портал Motherboard.
|
18 июля 2017, 03:46
|
В Самаре охранники ночного клуба избили 25-летнего посетителя
|
26 июня 2014, 06:05
|
На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей
Региональное управление «Почты России» объявило тендер по вооруженному сопровождению своих сотрудников в Самаре и Тольятти. Общая цена контракта - почти 5 млн 200 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, победитель конкурса обязан предоставить ведомству охранников, вооруженных штатным огнестрельным табельным …
|
23 мая 2014, 04:37
|
В Германии арестованы трое бывших охранников Освенцима
Подозреваемые были задержаны полицейскими южной федеральной земли Баден-Вюртемберг. Арестованным от 88 до 94 лет. В их квартирах был произведен обыск. Сейчас они находятся в камерах предварительного заключения. Арестанты подозреваются в причастности к убийствам узников концентрационного лагеря Освенцим.
|
20 февраля 2014, 06:35