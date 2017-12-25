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На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
Высокотехнологичный робот-охранник утонул в фонтане

Высокотехнологичный робот-охранник утонул в фонтане

В одном из торговых центров американской столицы робот-охранник К-5, главной задачей которого является патрулирование парковок и профилактика правонарушений, вместо этого решил направиться к ближайшему фонтану и утопиться в нем. Об этом рассказывает портал Motherboard.
Как впоследствии отмечали покупатели и сотрудники 

18 июля 2017, 03:46
В Самаре охранники ночного клуба избили 25-летнего посетителя

В Самаре охранники ночного клуба избили 25-летнего посетителя

В больницу областной столицы 23 июня поступил 25-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МВД. Врачи констатировали, что пациент был пьян. У него обнаружены легкие травмы головы и лица.
Пострадавший рассказал, что побои ему нанесли охранники одного из ночных клубов города.
Правоохранители 

26 июня 2014, 06:05
На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей

На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей

Региональное управление «Почты России» объявило тендер по вооруженному сопровождению своих сотрудников в Самаре и Тольятти. Общая цена контракта - почти 5 млн 200 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, победитель конкурса обязан предоставить ведомству охранников, вооруженных штатным огнестрельным табельным 

23 мая 2014, 04:37
В Германии арестованы трое бывших охранников Освенцима

В Германии арестованы трое бывших охранников Освенцима

Подозреваемые были задержаны полицейскими южной федеральной земли Баден-Вюртемберг. Арестованным от 88 до 94 лет. В их квартирах был произведен обыск. Сейчас они находятся в камерах предварительного заключения. Арестанты подозреваются в причастности к убийствам узников концентрационного лагеря Освенцим. 
20 февраля 2014, 06:35
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