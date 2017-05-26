Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
Как поясняют эксперты, по закону при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владелец должен получить необходимое направление в отделе лицензионно-разрешительной работы. Без этого прием оружия в ремонт запрещен.
В процессе проверки было выявлено, что в оружейной мастерской ООО "Никола-Мастер" без должных направлений находилось 6 единиц гражданского оружия. При этом отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.
В итоге было возбуждено два административных дела. Директор ООО "Никола-Мастер" оштрафован на 50 000 рублей, юрлицу вынесено предупреждение.
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