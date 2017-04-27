В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.
В результате без электроэнергии остался водозабор, который обеспечивает водой жителей Поволжского. Во время устранения последствий аварии воду людям подвозили бойлерами.
Электроснабжение водозабора восстановили только после 23 часов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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27 апреля 2017, 09:51
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Самарцев могут досрочно оставить без тепла
Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.
Чтобы в доме отключили отопление, жильцам …
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26 апреля 2017, 03:07
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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со …
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25 апреля 2017, 02:09
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Тольятти получит миллионы
О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей …
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21 апреля 2017, 08:02
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Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были …
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21 апреля 2017, 05:43
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Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при одном условии
С 2018 года граждане будут иметь законное право не оплачивать квитанции ЖКХ. Это будет возможным в случае, если управляющая компания не разместила соответствующую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.
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21 апреля 2017, 05:27
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Самарскую область признали «вкусной»
Эксперты «ТурСтата» определили наиболее популярные в стране направления гастрономического туризма. В топ-15 самых «вкусных» регионов России включили Самарскую область.
При составлении рейтинга учитывались данные по предложениям гастротуров на 2017 год. Самым «аппетитным» городом стала Москва. Петербург занял второе место. …
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21 апреля 2017, 12:37
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Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти
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20 апреля 2017, 11:06
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Самарцев незаконно лишили холодной воды
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19 апреля 2017, 01:05
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В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу
В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.
По словам …
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16 апреля 2017, 12:42
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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно
На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского …
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10 апреля 2017, 10:46
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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке
Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва …
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6 апреля 2017, 05:17
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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону
В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. …
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6 апреля 2017, 10:26