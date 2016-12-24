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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс
Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
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22 декабря 2016, 04:50
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В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом
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22 декабря 2016, 01:04
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Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами
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22 декабря 2016, 10:14
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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
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21 декабря 2016, 12:19
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Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе
В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.
В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин.
В исследовании …
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20 декабря 2016, 10:10
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В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях
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16 декабря 2016, 11:15
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Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег
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13 декабря 2016, 02:40
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Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка
Ирландские ученые установили, что оргазм у женщины во время секса повышает вероятность зачатия ребенка на 10-15%. Если женщина долго не может забеременеть, медики советуют ей сконцентрироваться на достижении полноценного удовлетворения в постели.
К своим исследованиям эксперты из университетского колледжа Корк в …
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7 декабря 2016, 04:18
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Молодой сызранец сделал предложение своей девушке прямо на дороге, есть фото и видео
В Сызрани молодой парень остановил движение автотранспорта на центральном перекрестке города, чтобы сделать предложение своей девушке, сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».
Осуществить задуманное парню помогли его друзья – они перегородили выезды на перекресток лентами и встали с плакатами «Водитель, …
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26 ноября 2016, 03:31
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Ученые открыли, когда между людьми возникает любовь
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11 октября 2016, 07:26
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Ученые: любви с первого взгляда не существует
Американские ученые установили, что любви с первого взгляда не бывает. Они утверждают, что человеку не хватает необходимого количества времени, чтобы как следует оценить партнера. По мнению специалистов, только во время четвертого свидания появляются чувства.
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23 августа 2016, 10:12
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Британские супруги официально признаны самыми пожилыми молодоженами на Земле
Английская пара, прожив вместе в гражданском браке 27 лет и находясь в весьма преклонном возрасте, в июле этого года сочеталась законными узами. Спустя 5 месяцев после торжественного события их достижение официально признано на страницах книги рекордов Гиннесса.
Самыми великовозрастными молодоженами …
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18 ноября 2015, 06:01
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Ученые вычислили идеальный возраст для вступления в брак
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2 ноября 2015, 11:37