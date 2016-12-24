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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами

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В кинозалах 

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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.

В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин. 

В исследовании 

20 декабря 2016, 10:10
В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц 12 и 13 лет. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», об исчезновении детей стало известно в среду, 14 декабря. За помощью в полицию обратились родители. Они рассказали, что их дочери ушли в школу и не вернулись.

В четверг, 

16 декабря 2016, 11:15
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

В ходе соцопроса с участием 200 тысяч человек британским ученым удалось установить, что любовь всё-таки важнее денег.  Как оказалось, повышение зарплаты делает людей счастливее на 0,2 балла по 10-балльной шкале, а любовь – на 0,6 балла.
Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка

Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка

Ирландские ученые установили, что оргазм у женщины во время секса повышает вероятность зачатия ребенка на 10-15%. Если женщина долго не может забеременеть, медики советуют ей сконцентрироваться на достижении полноценного удовлетворения в постели. 

К своим исследованиям эксперты из университетского колледжа Корк в 

7 декабря 2016, 04:18
Молодой сызранец сделал предложение своей девушке прямо на дороге, есть фото и видео

Молодой сызранец сделал предложение своей девушке прямо на дороге, есть фото и видео

В Сызрани молодой парень остановил движение автотранспорта на центральном перекрестке города, чтобы сделать предложение своей девушке, сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».

Осуществить задуманное парню помогли его друзья – они перегородили выезды на перекресток лентами и встали с плакатами «Водитель, 
26 ноября 2016, 03:31
Ученые открыли, когда между людьми возникает любовь

Ученые открыли, когда между людьми возникает любовь

Ученые из США развеяли многолетний миф о существовании любви с первого взгляда. Как утверждают специалисты института прикладной биологии в Вашингтоне, ряд проведенных ими экспериментов доказал, что чувство привязанности не возникает ни при первом взгляде, ни в процессе первой беседы с 

11 октября 2016, 07:26
Ученые: любви с первого взгляда не существует

Ученые: любви с первого взгляда не существует

Американские ученые установили, что любви с первого взгляда не бывает. Они утверждают, что человеку не хватает необходимого количества времени, чтобы как следует оценить партнера. По мнению специалистов, только во время четвертого свидания появляются чувства.
Как поясняют авторы исследования, крепкое чувство 

23 августа 2016, 10:12
Британские супруги официально признаны самыми пожилыми молодоженами на Земле

Британские супруги официально признаны самыми пожилыми молодоженами на Земле

Английская пара, прожив вместе в гражданском браке 27 лет и находясь в весьма преклонном возрасте, в июле этого года сочеталась законными узами. Спустя 5 месяцев после торжественного события их достижение официально признано на страницах книги рекордов Гиннесса.
Самыми великовозрастными молодоженами 
18 ноября 2015, 06:01
Ученые вычислили идеальный возраст для вступления в брак

Ученые вычислили идеальный возраст для вступления в брак

Ученые поставили задачу – определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак, пишут зарубежные СМИ. Был проанализирован большой объем информации, проведены исследования, и в результате специалисты пришли к выводу, что таким возрастом является промежуток от 30 до 40 лет. Пары, 
2 ноября 2015, 11:37
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