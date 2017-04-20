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Бункер S

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Материалы по теме:

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, он были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.

В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоится не надо. В 
20 апреля 2017, 11:06
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
 
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном 

19 апреля 2017, 10:55
Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В понедельник, 17 апреля, в Самаре прямо на дороге «застрял» большой пассажирский автобус, следовавший по маршруту №9. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидца, инцидент произошел на Заводском шоссе около ТЦ «ДиПорт». Автобус угодил колесом в выбоину 
17 апреля 2017, 03:52
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и 
3 марта 2017, 05:18
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
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