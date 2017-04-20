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Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти
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20 апреля 2017, 11:06
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Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять …
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20 апреля 2017, 05:42
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Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 10:55
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Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком
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19 апреля 2017, 04:59
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Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
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19 апреля 2017, 04:30
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Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
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19 апреля 2017, 04:09
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге
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17 апреля 2017, 03:52
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В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
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3 марта 2017, 05:18
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20