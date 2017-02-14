В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла из-за смещения груза в контейнере.
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон
Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок …
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14 февраля 2017, 01:02
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В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки
В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. …
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13 февраля 2017, 03:59
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Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го
В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.
Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. …
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13 февраля 2017, 03:53
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«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре
В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой …
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13 февраля 2017, 03:31
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В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину
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13 февраля 2017, 03:13
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В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак
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13 февраля 2017, 01:50
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе
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13 февраля 2017, 11:17
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На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека
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13 февраля 2017, 10:42
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В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
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10 февраля 2017, 01:17
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре
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9 февраля 2017, 04:21