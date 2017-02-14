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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада 

14 февраля 2017, 02:01
В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок 

14 февраля 2017, 01:02
В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. 

13 февраля 2017, 03:59
Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. 
13 февраля 2017, 03:53
«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой 

13 февраля 2017, 03:31
В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где 

13 февраля 2017, 03:13
В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

Работы по ремонту дорог Тольятти на общую сумму 133 миллиона рублей не будут оплачены региональным минтрансом, заявил руководитель ведомства Иван Пивкин за круглым столом губернской думы. Речь идет о счетах, выставленных уже в текущем году. На дискуссию о проблемах капитального 

13 февраля 2017, 01:50
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В понедельник, 13 января, очевидцы сообщили о ДТП на Волжском шоссе в Самаре. В социальной сети опубликованы фотографии.

«Авария после кольца в сторону управленческого, пробка от кольца», - указано в комментарии.

Судя по снимку, в результате ДТП повреждены 
13 февраля 2017, 11:17
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Ульяновской области унесло жизни трех человек, еще двое получили различные травмы. Авария случилась 12 февраля близ села Красная речка Старомайнского района.
В ДТП участвовали 2 автомобиля – Kia Rio и «ВАЗ - 2105». Как уточняется, 

13 февраля 2017, 10:42
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
Тольяттинцы берут еду из помойки

Тольяттинцы берут еду из помойки

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и 
10 февраля 2017, 09:43
Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Вечером в среду, 8 февраля, в Самаре произошло ДТП – автомобиль Fiat Albea упал с моста через реку Татьянку. Иномарка рухнула на крышу на береговую полосу. Водитель получил травму головы. Медики оказали мужчине помощь, ехать в больницу он не захотел. 

9 февраля 2017, 04:21
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