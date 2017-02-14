В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где …