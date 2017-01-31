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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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В Уфе трактор перевернулся при уборке снега
Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
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30 января 2017, 01:07
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото
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29 января 2017, 03:54
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В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки
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28 января 2017, 04:07
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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото
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23 января 2017, 05:38
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Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет
В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.
После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.
Гражданка …
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16 сентября 2016, 12:27
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В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка
Несовершеннолетняя девушка, находящаяся на 5-м месяце беременности, попала в больницу после ДТП, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные областного управления ГИБДД.
Авария произошла днем в субботу, 30 августа, в Кировском районе Самары. На пр. Кирова 24-летний водитель …
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1 сентября 2014, 04:26
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Спецборт МЧС России доставил в Петербург беременную жительницу Самары с пороком сердца
Сотрудники МЧС передали врачам Санкт-Петербурга жительницу Самарской области. 25-летняя женщина страдает кардиозаболеванием и ждет ребенка. Она проходила лечение в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере, состояние пациентки стабильно тяжелое. Её необходимо было срочно госпитализировать в Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии …
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19 февраля 2014, 10:03
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В Самаре в результате ДТП пострадала беременная женщина
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18 ноября 2013, 04:13