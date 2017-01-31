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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Материалы по теме:

В самарской квартире нашли тело молодой девушки

В самарской квартире нашли тело молодой девушки

Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления 
31 января 2017, 09:57
В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Вчера, 28 января, днем на железнодорожном переезде, расположенном рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево, произошло ДТП. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом, сообщают в группе «Паблик Тольятти» 
29 января 2017, 03:54
В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

Вчера, 27 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, на улице Алма-Атинской, в районе пересечения с Республиканской, муниципальный автобус 34-го маршрута врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen.

Как утверждают очевидцы, водитель автобуса просто 
28 января 2017, 04:07
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного 

27 января 2017, 09:25
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.

После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.

Гражданка 

16 сентября 2016, 12:27
В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

Несовершеннолетняя девушка, находящаяся на 5-м месяце беременности, попала в больницу после ДТП, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные областного управления ГИБДД.

Авария произошла днем в субботу, 30 августа, в Кировском районе Самары. На пр. Кирова 24-летний водитель 
1 сентября 2014, 04:26
Спецборт МЧС России доставил в Петербург беременную жительницу Самары с пороком сердца

Спецборт МЧС России доставил в Петербург беременную жительницу Самары с пороком сердца

Сотрудники МЧС передали врачам Санкт-Петербурга жительницу Самарской области. 25-летняя женщина страдает кардиозаболеванием и ждет ребенка. Она проходила лечение в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере, состояние пациентки стабильно тяжелое. Её необходимо было срочно госпитализировать в Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

19 февраля 2014, 10:03
В Самаре в результате ДТП пострадала беременная женщина

В Самаре в результате ДТП пострадала беременная женщина

Авария произошла в воскресенье, 17 ноября, в 10:59 в Куйбышевском районе Самары. На улице Грозненской рядом с домом № 65 столкнулись «Гранта» и ВАЗ-21140. По данным госавтоинспекторов, водитель «Гранты» поворачивал налево, «четырнадцатая» ехала прямо без изменения направления. В результате ДТП 

18 ноября 2013, 04:13
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