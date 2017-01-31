Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» …