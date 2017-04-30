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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
Пьяный тольяттинец напал на сотрудника

Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"

Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.

30 апреля 2017, 06:08
В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
 
30 апреля 2017, 05:37
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
У задержанного в Самаре стриптизера нашли спайс

У задержанного в Самаре стриптизера нашли спайс

В Самаре задержали «стриптизера», у которого нашли полграмма спайса. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Самары.

Полицейские обратили внимание на мужчину, который неожиданно начал снимать с себя одежду. Увидев полицейских, он побежал к тоннелю, но силовики его догнали. При досмотре у стриптизера 

1 декабря 2016, 12:01
В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео

В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео

Сегодня, 4 июня, рано утром в Автозаводском районе Тольятти был снова замечен совершенно голый мужчина, он бегал по 5 кварталу и пугал ранних прохожих, сообщают очевидцы из паблик «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте».

По словам комментаторов, сотрудники ППС пытались 
4 июня 2016, 03:25
Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

В ночь с пятницы на субботу, с 20 на21 мая, в Самаре сотрудниками полиции был задержан 22-летний молодой в состоянии наркотического опьянения. Предположительно, он находился под воздействием «спайсов».

Стражей порядка вызвали очевидцы, которые заметили, как возле одного из домов 
21 мая 2016, 03:39
По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле

По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле

В группе «Автомобильная столица» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что с приходом весны в Тольятти активизировались эксгибиционисты. Как пишет анонимный пользователь, в Автозаводском районе города около набережной и леса уже несколько дней привлекает к себе внимание молодой человек, который разъезжает на красном мотоцикле, 
29 апреля 2016, 02:52
В Тольятти у 29-летнего наркозависимого изъяли 4 кг спайса

В Тольятти у 29-летнего наркозависимого изъяли 4 кг спайса

Полицейские изъяли в Тольятти более 4 килограммов спайса. Опасное вещество силовики нашли в арендованной квартире безработного наркозависимого 29-летнего мужчины. Курительную смесь обнаружили в его личных вещах, мебели и даже посуде. Задержанный в поле зрения стражей порядка ранее не попадал. По 
4 апреля 2016, 09:51
Самарские наркополицейские нашли тайник спайса на кладбище

Самарские наркополицейские нашли тайник спайса на кладбище

Сегодня, 29 марта, об этом сообщает УФСКН России по Самарской области. Из оборота изъято более килограмма запрещенных курительных смесей. Сначала сотрудники госнаркоконтроля задержали покупателей, а через них вышли на участников преступной группы.
Арестованы два закладчика и оператор, который координировал их 
29 марта 2016, 06:05
В Москве на Большой Никитинской задержан голый бегун из Молдовы

В Москве на Большой Никитинской задержан голый бегун из Молдовы

Московские полицейские задержали обнаженного иностранца. По номеру «02» позвонили горожане, которые видели голого бегуна около дома №23 на улице Большая Никитинская.

По данным полицейских, задержанный  - уроженец Молдавии. Ему 39 лет. Его передали бригаде медиков. Мужчину увезли в психиатрическую 
24 марта 2016, 01:42
Полиция Москвы задержала в храме 26-летнего голого мужчину

Полиция Москвы задержала в храме 26-летнего голого мужчину

Во вторник, 15 сентября, в один из храмов Москвы вошел обнаженный мужчина.

Информация об этом поступила в полицию около четырех часов вечера. Инцидент произошел в храме святителя Николая Мирликийского в поселке Сабурово.

По данным патрульных, голый посетитель церкви 
16 сентября 2015, 09:50
В Тольятти голый мужчина бегал по улице Тополиной

В Тольятти голый мужчина бегал по улице Тополиной

Ночью в Тольятти видели голого мужчину, бегавшего по улице Тополиной в Автозаводского районе. По словам очевидцев, на вид ему около 30 лет. Прохожие позвонили в скорую помощь. За обнаженным бегуном приехала психиатрическая бригада и увезла его в специализированное медучреждение. По 
27 августа 2015, 11:28
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