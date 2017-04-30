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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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У задержанного в Самаре стриптизера нашли спайс
В Самаре задержали «стриптизера», у которого нашли полграмма спайса. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Самары.
Полицейские обратили внимание на мужчину, который неожиданно начал снимать с себя одежду. Увидев полицейских, он побежал к тоннелю, но силовики его догнали. При досмотре у стриптизера …
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1 декабря 2016, 12:01
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В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео
Сегодня, 4 июня, рано утром в Автозаводском районе Тольятти был снова замечен совершенно голый мужчина, он бегал по 5 кварталу и пугал ранних прохожих, сообщают очевидцы из паблик «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам комментаторов, сотрудники ППС пытались …
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4 июня 2016, 03:25
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Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице
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21 мая 2016, 03:39
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По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле
В группе «Автомобильная столица» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что с приходом весны в Тольятти активизировались эксгибиционисты. Как пишет анонимный пользователь, в Автозаводском районе города около набережной и леса уже несколько дней привлекает к себе внимание молодой человек, который разъезжает на красном мотоцикле, …
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29 апреля 2016, 02:52
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В Тольятти у 29-летнего наркозависимого изъяли 4 кг спайса
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4 апреля 2016, 09:51
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Самарские наркополицейские нашли тайник спайса на кладбище
Сегодня, 29 марта, об этом сообщает УФСКН России по Самарской области. Из оборота изъято более килограмма запрещенных курительных смесей. Сначала сотрудники госнаркоконтроля задержали покупателей, а через них вышли на участников преступной группы.
Арестованы два закладчика и оператор, который координировал их …
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29 марта 2016, 06:05
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В Москве на Большой Никитинской задержан голый бегун из Молдовы
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24 марта 2016, 01:42
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Полиция Москвы задержала в храме 26-летнего голого мужчину
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16 сентября 2015, 09:50
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В Тольятти голый мужчина бегал по улице Тополиной
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27 августа 2015, 11:28