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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
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26 февраля 2019, 10:54
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту
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15 февраля 2019, 08:50
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре
Не перевелись в Самаре неравнодушные люди. 10 февраля около 12:00 можно было наблюдать, как кондуктор и несколько пассажиров толкают транспортное средство по проспекту Кирова. Водитель машины, при этом, пыталась освободить ее «рога» из проводов. Видео размещено в Twitter.
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11 февраля 2019, 11:43
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу
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4 февраля 2019, 11:07
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