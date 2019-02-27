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Материалы по теме:

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в 

15 февраля 2019, 08:50
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Не перевелись в Самаре неравнодушные люди. 10 февраля около 12:00 можно было наблюдать, как кондуктор и несколько пассажиров толкают транспортное средство по проспекту Кирова. Водитель машины, при этом, пыталась освободить ее «рога» из проводов. Видео размещено в Twitter.
11 февраля 2019, 11:43
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
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