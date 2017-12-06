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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01
Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили 
4 декабря 2017, 04:34
В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

30 ноября областной арбитражный суд полностью отказал владельцам торгового объекта из компании «Спарта» в рассмотрении иска, в котором они пытаются отстоять право рынка на существование. 
1 декабря 2017, 05:12
Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. 

1 декабря 2017, 08:01
В Тольятти силовиками задержан украинский шпион

В Тольятти силовиками задержан украинский шпион

В Тольятти сотрудники ФСБ и полицейские поймали шпиона. Известно, что он приехал с Украины и был задержан за нарушение миграционного законодательства. Мужчина признался, что был завербован в Херсонской области. Приехав в Россию, шпион устроился работать на одно из тольяттинских предприятий. 
30 ноября 2017, 11:17
В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они 

28 ноября 2017, 08:10
Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалой девочке в Тольятти потребовалась скорая помощь – ребенок случайно выпил канцелярский клей.  Дело в том, что старшая сестра малышки делала аппликации, и не заметила, как младшая забрала клей со стола, сообщили врачи.
В квартиру к потерпевшей в срочном порядке 

28 ноября 2017, 05:44
В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. 
27 ноября 2017, 10:54
Подрядчики не получили более 100 млн руб. за ремонт внутриквартальных дорог в Промышленном районе

Подрядчики не получили более 100 млн руб. за ремонт внутриквартальных дорог в Промышленном районе

В Самаре подрядчики, которые в прошлом году выполнили масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог в Промышленном районе, хотят получить от заказчиков более сотни миллионов рублей. В мэрии заявляют, что требования дорожников о выплатах не имеют ни одного законного основания. Работы 
13 августа 2015, 04:44
Для птицефабрики построят мощную подстанцию за 250 млн рублей

Для птицефабрики построят мощную подстанцию за 250 млн рублей

ООО "Европейские биологические технологии" намерено построить подстанцию мощностью 110 киловольт и линию электропередачи на площадке, расположенной в границах Сергиевского и Кинель-Черкасского районов Самарской области. Там компания реализует ряд своих проектов - в частности, возводит комбикормовый завод в селе Кабановка и 
6 июля 2015, 04:57
В Тольятти возобновилось строительство дороги на ул. 40 лет Победы

В Тольятти возобновилось строительство дороги на ул. 40 лет Победы

Работы по строительству дороги на ул. 40 лет Победы в Тольятти продолжились. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
 
Напомним, строить дорогу начали еще год назад. Этим летом подрядчик ООО "АВТ-Дорстрой" остановил работы. Мэрия планировала расторгнуть контракт и объявить новый аукцион, 
6 июля 2015, 04:47
Область потратит 4 млн рублей на проведение экономического форума

Область потратит 4 млн рублей на проведение экономического форума

На проведение Самарского межрегионального экономического форума "Кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики" областное правительство готово потратить 4 млн руб. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Как следует из сопроводительной документации, за эту или меньшую сумму подрядчик должен подготовить программу 

24 июня 2015, 05:41
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