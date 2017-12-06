Один из тольяттинских подрядчиков пятый год пытается взыскать деньги с мэрии города. Речь идет о сумме в 3 млн 400 тысяч рублей. Эти деньги должна получить компания «Восток» за ремонт наружного освещения в сквере перед городской филармонией. Муниципальный контракт был заключен еще осенью 2013 года. Согласно материалам дела, подрядчик работу выполнил и направил в администрацию акт об их приемке. Однако чиновники документ подписывать отказались, ссылаясь на то, что фирма якобы не уложилась в указанные сроки, а следовательно, мэрия прекращает обязательства по оплате. Судебные заседания прошли уже в трех инстанциях. Арбитраж, апелляция и кассация встали на сторону бизнесменов. Отметим, в постановлении суда при этом присутствует фраза о «взыскании с горадминистрации неосновательного обогащения». Обычно подобная терминология больше свойственна уголовным делам, чем арбитражным.
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