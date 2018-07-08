Вчера, 7 июля, примерно в 7:30 утра, по предварительным сведениям, с 8-го этажа жилого дома по улице Автостроителей Автозаводского района выпала 61-летняя женщина, передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах Автограда.
Пенсионерка скончалась до прибытия "скорой помощи". Причина ее смерти и обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками полиции.
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