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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
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10 апреля 2017, 11:19
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Подаренный французской полиции пес Добрыня может вернуться в Россию
Щенок немецкой овчарки по кличке Добрыня, подаренный российскими офицерами французским кинологам в январе 2016 года, признан непригодным к полицейской службе, передает радиостанция Europe1. Собака должна была занять место служебной овчарки Дизель, погибшей во время серии терактов в Париже год назад.
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16 декабря 2016, 07:57
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Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти
Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.
По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в …
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27 сентября 2016, 09:44
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Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль
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22 июля 2016, 01:50
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В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк
Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
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9 июля 2016, 03:23
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В блогах: День кинолога в Самаре
Блогер Илья Круговой в преддверии Дня кинолога, который отмечают 21 июня, съездил в Зональный центр кинологической службы ГУ МВД на Олимпийской. "Это второй по величине центр в Европе, в нем содержится на данный момент 115 собак разных пород. Преимущественно …
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9 июня 2016, 06:00
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В Тольятти ФСБ обезвредила взрывчатку, найденную возле иномарки бизнес-леди? (есть фото и видео)
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25 апреля 2016, 11:33
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В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию
Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.
В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники …
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6 ноября 2015, 10:37
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На железнодорожном вокзале Самары эвакуировали 150 человек
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25 июня 2015, 09:12
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В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек
Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.
К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из …
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10 июня 2015, 02:41
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АвтоВАЗ выпустит Lada Largus с вольерами для собак
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30 марта 2015, 03:08
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В Самаре обнаружена гильза от артиллерийского снаряда
Сегодня, 13 ноября, в 12:25 на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Заводского шоссе обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд.
На месте находки работали специалисты кинологической службы и патруль. Территория для обеспечения безопасности граждан была оцеплена.
Предмет обследовали специалисты-взрывотехники, которые заключили, …
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13 ноября 2014, 03:13