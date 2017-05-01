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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
 
30 апреля 2017, 06:26
Пьяный тольяттинец напал на сотрудника

Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"

Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.

30 апреля 2017, 06:08
В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
 
30 апреля 2017, 05:37
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
Подаренный французской полиции пес Добрыня может вернуться в Россию

Подаренный французской полиции пес Добрыня может вернуться в Россию

Щенок немецкой овчарки по кличке Добрыня, подаренный российскими офицерами французским кинологам в январе 2016 года, признан непригодным к полицейской службе, передает радиостанция Europe1. Собака должна была занять место служебной овчарки Дизель, погибшей во время серии терактов в Париже год назад.

16 декабря 2016, 07:57
Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.

По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в 
27 сентября 2016, 09:44
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
 
Поводом для этого послужил звонок 13-летней девочки в единую диспетчерскую службу. Она сообщила, 

9 июля 2016, 03:23
В блогах: День кинолога в Самаре

В блогах: День кинолога в Самаре

Блогер Илья Круговой в преддверии Дня кинолога, который отмечают 21 июня, съездил в Зональный центр кинологической службы ГУ МВД на Олимпийской. "Это второй по величине центр в Европе, в нем содержится на данный момент 115 собак разных пород. Преимущественно 
9 июня 2016, 06:00
В Тольятти ФСБ обезвредила взрывчатку, найденную возле иномарки бизнес-леди? (есть фото и видео)

В Тольятти ФСБ обезвредила взрывчатку, найденную возле иномарки бизнес-леди? (есть фото и видео)

Сегодня, 25 апреля, в Тольятти возле дома №115 по улице Победы Автозаводского района прохожие заметили подозрительный пакет. Он лежал около автомобиля Mazda, принадлежащего местной жительнице. По данным тольяттинских СМИ, женщина возглавляет одно из предприятий Автограда.
 
Когда на место приехали 
25 апреля 2016, 11:33
В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.

В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники 
6 ноября 2015, 10:37
На железнодорожном вокзале Самары эвакуировали 150 человек

На железнодорожном вокзале Самары эвакуировали 150 человек

В среду, 24 июня, в пятом часу вечера к железнодорожном вокзалу Самары были стянуты экстренные службы города. В зале ожидания обнаружили подозрительный предмет. Полицейские эвакуировали из здания сотрудников и посетителей – всего 150 человек. Вокзал оцепили. К работе приступили взрывотехники 
25 июня 2015, 09:12
В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из 
10 июня 2015, 02:41
АвтоВАЗ выпустит Lada Largus с вольерами для собак

АвтоВАЗ выпустит Lada Largus с вольерами для собак

На АвтоВАЗе заказали специальную версию Lada Largus для перевозки служебных собак. По данным «Лада Ларгус клуба», первая партия автомобилей будет выпущена в этом году. Заднюю часть спецмашины оборудуют вольерами для животных. Пока создан только выставочный образец «Ларгуса» для кинологов и 
30 марта 2015, 03:08
В Самаре обнаружена гильза от артиллерийского снаряда

В Самаре обнаружена гильза от артиллерийского снаряда

Сегодня, 13 ноября, в 12:25 на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Заводского шоссе обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд.
На месте находки работали специалисты кинологической службы и патруль. Территория для обеспечения безопасности граждан была оцеплена.
Предмет обследовали специалисты-взрывотехники, которые заключили, 
13 ноября 2014, 03:13
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