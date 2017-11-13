Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.
«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы на газопроводе среднего давления. Это связано со строительством транспортной развязки на M-5», - сообщает мэрия Тольятти.
Возобновить подачу газа в жилые дома планируют с 17 часов. Необходимо, чтобы в это время и до 20 часов взрослые были в квартире.
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