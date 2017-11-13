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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта  «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод 
10 ноября 2017, 12:56
Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
9 ноября 2017, 03:40
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 октября 2017, 01:16
Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

В Чапаевске произошла авария на газопроводе. Без газа остались 1200 частных домов, в которых проживают более 8500 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду, 27 сентября, около девяти часов вечера.

«Частным лицом 

28 сентября 2017, 11:44
Похитителям газа объявили войну

Похитителям газа объявили войну

В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что 

28 июля 2017, 02:42
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители 

7 июля 2017, 10:20
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