В Чапаевске произошла авария на газопроводе. Без газа остались 1200 частных домов, в которых проживают более 8500 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду, 27 сентября, около девяти часов вечера.

«Частным лицом …