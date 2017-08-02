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Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ
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1 августа 2017, 02:43
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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
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21 июля 2017, 07:34
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На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, …
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13 июля 2017, 09:41
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков. На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
«Родители …
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12 мая 2017, 11:50
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В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин
В ночь на пятницу, 25 декабря, в Саратовской области предположительно в результате массовой драки были убиты двое мужчин. Смерть потерпевших констатировали медики. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в больницу Ровенского района. У 30-летнего мужчины ножевые ранения, врачи оценивают его состояние как …
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25 декабря 2015, 10:48
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Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.
Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с …
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3 ноября 2015, 05:36
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Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса
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6 февраля 2015, 11:36
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Полиция Самары: возраст участников массовой драки в парке Щорса - от 15 до 18 лет
В массовой драке в парке Щорса приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет, сообщили в областной полиции. Как уже сообщала «ТЕРРА», в результате 30 января в больницу поступили двое подростков с травмами головы.
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5 февраля 2015, 04:24