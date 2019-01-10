|
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
|
10 января 2019, 05:25
|
В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
|
10 января 2019, 05:19
|
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
|
10 января 2019, 05:02
|
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
|
10 января 2019, 04:42
|
В России ужесточат правила усыновления и опеки
В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться …
|
10 января 2019, 02:42
|
«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку
В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 …
|
10 января 2019, 10:08
|
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
|
9 января 2019, 05:35
|
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома
|
9 января 2019, 01:46
|
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
|
29 декабря 2018, 01:12
|
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
|
28 декабря 2018, 11:03
|
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.
Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …
|
27 декабря 2018, 10:52
|
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
|
24 декабря 2018, 09:31