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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
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В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться 

10 января 2019, 02:42
«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 
10 января 2019, 10:08
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не 
9 января 2019, 01:46
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.

Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили 
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
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