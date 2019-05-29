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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47
В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до 
14 мая 2019, 04:18
В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре подросток взял машину «у папки» покататься и попался пьяным за рулем

В Самаре в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, сотрудники полиции «поймали» за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это неподалеку от рынка «Норд», пишет в ВК «Ночной патруль 
2 мая 2019, 03:43
35-летнего пропавшего мужчину ищут в Самаре

35-летнего пропавшего мужчину ищут в Самаре

В Самаре идет розыск пропавшего мужчины. 35-летнего Константина Кривцова в последний раз видели 23 апреля и больше он на связь не выходил. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети ВКонтакте.

Приметы: рост 182-185 см, худощавого телосложения, волосы 

1 мая 2019, 07:29
В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

Самарский приют для животных "Участие" через соцсеть «ВКонтакте» обратился к небезразличным жителям города, чтобы они помогли со строительством вольеров для собак. "В нашем приюте по всей Самарской области самое большое количество собак, - пишут авторы поста. - Успевая всех 
26 апреля 2019, 01:53
В Самаре пропала 12-летняя девочка

В Самаре пропала 12-летняя девочка

В столице 63-го региона волонтеры ищут 12-летнюю девочку Софью. Пост с ориентировкой разместил на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным активистов, ребенок пропал в среду, 24 апреля. На 11:30 четверга, 25 апреля, поиск школьницы продолжается. 
25 апреля 2019, 11:49
В Сызрани нашли девочку-подростка, которая сбежала от родителей и каталась автостопом

В Сызрани нашли девочку-подростка, которая сбежала от родителей и каталась автостопом

В Сызрани нашли подростка из Североуральска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД на транспорте, 16-летняя девочка ушла из дома 19 апреля и не вернулась обратно. Полицейские начали поиски, и через три дня они дали результаты — пропавшую видели на железнодорожном 
25 апреля 2019, 08:26
В блогах: МусораНет, а взаимодействие есть!

В блогах: МусораНет, а взаимодействие есть!

Блогер Татьяна Ан рассказала, что на самарской набережной в выходные прошла акция МусораНет. «В этот раз мы расширили границы, прошли от склона, где происходит подтопление при паводке, - пишет автор. - Сотрудники департамента пошли в сторону стрелки реки. Снег 
9 апреля 2019, 04:25
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
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