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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.

В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
6 февраля 2017, 11:43
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

3 февраля 2017, 12:15
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля

«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля

Компания «Яндекс» определила самые характерные для Самарской области слова из словаря Владимира Даля, которые чаще всего ищут в поисковике жители региона. Специалисты сервиса составили карту, на которую 

29 ноября 2016, 04:00
Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой

Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой

В Самаре нашли пропавшую 16-летнюю девушку, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, 31 августа девушка уехала из села Большая Глушица на автобусе. В Самаре она сошла на автостанции «Аврора», и несколько дней о ее местонахождении ничего не было 

6 сентября 2016, 09:44
«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы россиян

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы россиян

Что ищут россияне, кто ищет и даже - как они это делают. На эти вопросы ответила компания "Яндекс", опубликовав своё исследование пользовательской аудитории.
Так, по данным экспертов, больше половины россиян заходят в интернет хотя бы раз в день с мобильных 

25 мая 2016, 03:23
В Самаре студент СамГТУ уехал на учебу и пропал

В Самаре студент СамГТУ уехал на учебу и пропал

Самарские волонтеры ищут 21-летнего студента. Дмитрий Финько пропал в минувшую пятницу, 29 января. Информация об этом опубликована в социальных сетях. Утром молодой человек отправился на учебу в СамГТУ. Последний раз он выходил на связь по телефону в два часа дня. 
1 февраля 2016, 11:11
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