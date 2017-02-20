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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике
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14 февраля 2017, 04:44
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет
Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.
В ходе расследования силовики проверили …
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10 февраля 2017, 11:46
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В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»
В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.
В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
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6 февраля 2017, 11:43
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В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки
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3 февраля 2017, 12:15
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Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной
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26 января 2017, 08:52
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Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей
В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного …
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20 января 2017, 02:13
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«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля
Компания «Яндекс» определила самые характерные для Самарской области слова из словаря Владимира Даля, которые чаще всего ищут в поисковике жители региона. Специалисты сервиса составили карту, на которую …
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29 ноября 2016, 04:00
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Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой
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6 сентября 2016, 09:44
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«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы россиян
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25 мая 2016, 03:23
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В Самаре студент СамГТУ уехал на учебу и пропал
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1 февраля 2016, 11:11