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Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна 
11 февраля 2019, 12:43
В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней

В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней

В понедельник, 5 ноября, в областной столице нашли 14-летнего подростка. К счастью, история завершилась благополучно. Напомним, что мальчика несколько дней искали семья и волонтеры. Как сообщалось ранее, он ушел из дома в пятницу, 2 ноября, и с тех пор не 
6 ноября 2018, 09:40
В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, 

4 октября 2018, 06:36
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
В Самаре водитель Nexia сбил у «Парк Хауса» беременную женщину

В Самаре водитель Nexia сбил у «Парк Хауса» беременную женщину

27-летняя беременная женщина, по данным ГИБДД, переходила дорогу по зебре.
5 августа 2016, 04:07
Беременная автоледи получила травму в ДТП под Тольятти

Беременная автоледи получила травму в ДТП под Тольятти

Сегодня, 10 марта, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала беременная женщина. На 13-м километре автодороги Тольятти – Ягодное столкнулись Lada Kalina и Daihatsu.

По данным полиции, «Калиной» управляла автоледи, которая ждет ребенка. Она ехала в 
10 марта 2015, 02:46
В Самаре в ДТП получила травму беременная женщина

В Самаре в ДТП получила травму беременная женщина

Вечером в понедельник, 21 июля, в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала беременная женщина. На улице Владимирской столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 19-летний автомобилист на Audi A3, ехавший в сторону ул. Коммунистической, не выдержал необходимой дистанции и 

22 июля 2014, 04:01
В ДТП на обводной дороге Самары пострадала беременная женщина

В ДТП на обводной дороге Самары пострадала беременная женщина

Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы, вечером в среду, 11 декабря, на 48-м километре обводной дороги Самары произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Основная 

12 декабря 2013, 02:41
В Тольятти бешеная собака покусала девочку

В Тольятти бешеная собака покусала девочку

В Центральном районе Тольятти на 2 месяца объявлен карантин по бешенству. Опасное заболевание было обнаружено у одной из бродячих собак, покусавшей накануне малолетнюю девочку. По мнению эпизоотологов, пес подхватил вирус от лисы, забредшей в город. Сейчас их в окрестных лесах 

18 декабря 2012, 04:25
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