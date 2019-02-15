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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры
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11 февраля 2019, 12:43
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В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней
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6 ноября 2018, 09:40
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В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»
5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, …
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4 октября 2018, 06:36
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
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28 мая 2018, 02:37
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В Самаре водитель Nexia сбил у «Парк Хауса» беременную женщину
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5 августа 2016, 04:07
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Беременная автоледи получила травму в ДТП под Тольятти
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10 марта 2015, 02:46
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В Самаре в ДТП получила травму беременная женщина
Вечером в понедельник, 21 июля, в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала беременная женщина. На улице Владимирской столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 19-летний автомобилист на Audi A3, ехавший в сторону ул. Коммунистической, не выдержал необходимой дистанции и …
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22 июля 2014, 04:01
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В ДТП на обводной дороге Самары пострадала беременная женщина
Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы, вечером в среду, 11 декабря, на 48-м километре обводной дороги Самары произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Основная …
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12 декабря 2013, 02:41
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В Тольятти бешеная собака покусала девочку
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18 декабря 2012, 04:25
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